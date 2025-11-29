Будет ли повышение пенсий с 1 декабря?

Несмотря на ожидания части пенсионеров, с 1 декабря повышение минимальной пенсии не произойдет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Размер минимальной пенсии в декабре останется таким же, ведь он зависит от возраста и страхового стажа, а не от изменения календарного месяца. Сейчас действуют такие минимальные пенсии:

3 758 гривен получают неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет со стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, а также граждане от 80 лет со стажем 20 – 25 лет;

получают неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет со стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, а также граждане от 80 лет со стажем 20 – 25 лет; 3 613 гривны назначают пенсионерам 70 – 80 лет с полным стажем, а также лицам 75 – 80 лет со стажем от 20 до 25 лет;

назначают пенсионерам 70 – 80 лет с полным стажем, а также лицам 75 – 80 лет со стажем от 20 до 25 лет; 3 323 гривны выплачивают украинцам старше 70 лет с полным стажем и людям с инвалидностью I группы;

выплачивают украинцам старше 70 лет с полным стажем и людям с инвалидностью I группы; 3 038 гривен – минимальная гарантия для неработающих пенсионеров любого возраста, которые получают пенсию на общих основаниях.

Выше ли выплаты у работающих пенсионеров?

Как уточняют в Пенсионном фонде, работающим пенсионерам доплаты также предусмотрены. За каждый год работы сверх необходимого страхового стажа начисляется 1% повышения к пенсии, но не более 1% от минимальной пенсии по возрасту.

Обратите внимание! В 2025 году это более 23 гривен за каждый год сверхурочного стажа.

Например, если человек имеет 10 дополнительных лет стажа, его ежемесячная доплата может превышать 230 гривен.

Что еще стоит знать о пенсии в Украине: коротко о главном