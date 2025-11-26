Кто не может рассчитывать на 13-ю зарплату в Украине?

Годовая премия в размере 100% должностного оклада может отсутствовать на предприятиях, которые официально не предусмотрели такую выплату. Ее начисление также зависит от решения работодателя, пишет 24 Канал.

В законе Украины об оплате труда отсутствует понятие "тринадцатая зарплата". Оно закрепилось в обществе как практика дополнительного поощрения, которое осуществляют в конце года.

В то же время законодательство предусматривает, что условия и размеры премий и других поощрительных выплат устанавливают на предприятиях в коллективном договоре или специальном положении. Если такое вознаграждение не предусмотрено в компании, работники не получат его по итогам года.

Как пишет "Дебет-кредит", поощрение также может зависеть от финансовых результатов деятельности компании в течение года. Если они недостаточны на взгляд руководства, годовую премию не начисляют.

Обратите внимание! Работники бюджетных учреждений и предприятий, где вознаграждение не заложено в финансовый план, не получат премии в конце года.

Как рассчитывают и облагают налогами 13-ю зарплату?

Сумму выплаты накапливают в течение года за каждый отработанный месяц, а выплачивают обычно в декабре. Ее размер пропорционален отработанному времени. Поэтому человек, который работает неполный год, может не получить тринадцатую зарплату в полном объеме.

Годовую премию облагают налогом так же как и зарплаты:

налог на доходы физических лиц – 18%;

военный сбор – 5%.

Единый социальный взнос в размере 22% от минимальной зарплаты работодатель оплачивает отдельно.

