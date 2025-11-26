Кто не может рассчитывать на 13-ю зарплату в Украине?
Годовая премия в размере 100% должностного оклада может отсутствовать на предприятиях, которые официально не предусмотрели такую выплату. Ее начисление также зависит от решения работодателя, пишет 24 Канал.
В законе Украины об оплате труда отсутствует понятие "тринадцатая зарплата". Оно закрепилось в обществе как практика дополнительного поощрения, которое осуществляют в конце года.
В то же время законодательство предусматривает, что условия и размеры премий и других поощрительных выплат устанавливают на предприятиях в коллективном договоре или специальном положении. Если такое вознаграждение не предусмотрено в компании, работники не получат его по итогам года.
Как пишет "Дебет-кредит", поощрение также может зависеть от финансовых результатов деятельности компании в течение года. Если они недостаточны на взгляд руководства, годовую премию не начисляют.
Обратите внимание! Работники бюджетных учреждений и предприятий, где вознаграждение не заложено в финансовый план, не получат премии в конце года.
Как рассчитывают и облагают налогами 13-ю зарплату?
Сумму выплаты накапливают в течение года за каждый отработанный месяц, а выплачивают обычно в декабре. Ее размер пропорционален отработанному времени. Поэтому человек, который работает неполный год, может не получить тринадцатую зарплату в полном объеме.
Годовую премию облагают налогом так же как и зарплаты:
- налог на доходы физических лиц – 18%;
- военный сбор – 5%.
Единый социальный взнос в размере 22% от минимальной зарплаты работодатель оплачивает отдельно.
Как изменилась средняя зарплата в Украине?
- По утвержденным в октябре данным, средняя зарплата в Украине выросла на 1 377 гривен по сравнению с августом 2025 года и достигла 21 190 гривен. Показатели средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, учитывают для исчисления пенсии.
- Самый высокий размер средней зарплаты фиксируют в Киеве – 39 535 гривен и релоцированных предприятиях и структурах Луганской области – 32 541 гривна, а также в Днепропетровской области – 26 779 гривен.
- Самые низкие средние зарплаты получают жители Тернопольской области – 19 937 гривен, Черновицкой – 18 451 гривна и Кировоградской – 18 778 гривен.