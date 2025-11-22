Есть ли 13-я зарплата в Украине?
Тринадцатую зарплату в конце года получат те работники, в чьих компаниях это предусмотрено внутренними правилами. Речь идет о предприятиях, где выплату годовой премии прописано в коллективном договоре или специальном положении об оплате труда, пишет 24 Канал.
Согласно части 3 статьи 2 Закона Украины "Об оплате труда", это может быть как государственная, так и частная организация. Главное, чтобы решение о выплате было зафиксировано официально.
Как рассчитывается 13 зарплата?
Как пишет "Дебет-кредит", самая распространенная формула это одна двенадцатая годового заработка за каждый отработанный месяц. То есть учитываются все периоды работы, праздничные дни, отпуска и больничные.
Если работник фактически отработал весь календарный год, тринадцатая зарплата обычно равна одному месячному окладу.
Обратите внимание! Годовая премия, как и любой другой доход, облагается налогом по стандартным правилам: с нее удерживаются НДФЛ, военный сбор и ЕСВ.
Какие размеры зарплат в Украине?
Средняя заработная плата в Украине продолжает расти. В октябре она поднялась до 21 190 гривен, что на 1 377 гривен больше, чем в августе. Это свидетельствует о постепенном восстановлении рынка труда и повышение доходов в большинстве секторов экономики.
Самые высокие средние зарплаты традиционно фиксируют в Киеве, где работники получают в среднем 39 535 гривен. Высокие доходы также наблюдаются в Луганской области 32 541 гривна и Днепропетровской области – 26 779 гривен.