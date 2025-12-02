Пенсия по инвалидности или возрасту – какая лучше?
Получать две выплаты одновременно невозможно, передает 24 Канал со ссылкой на сайт Правительственного портала.
Читайте также Самые богатые пенсионеры Украины: кто получит более 150 тысяч гривен ежемесячно
Следует сразу отметить, что размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту:
- 100 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;
- 90 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;
- 50 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.
То есть получать пенсию по возрасту выгоднее, чем пенсию по инвалидности для III группы. Однако для I группы выплата будет такой же, как и пенсия по возрасту.
Что еще следует знать о пенсионных выплатах?
В то же время право на пенсию по возрасту в 2025 году имеют лица, которые:
- достигли 60-летия – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;
- достигли возраста в 63 года и имеют не менее 22 лет стажа;
- 65 лет или старше и имеют не менее 15 лет стажа.
В частности размер пенсии зависит от страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы. Поэтому для каждого пенсионера или пенсионерки определяется индивидуальный коэффициент страхового стажа в зависимости от количества отработанных месяцев и коэффициент заработка.
Последний исчисляется путем деления фактической заработной платы застрахованного лица на величину средней заработной платы в Украине за соответствующий период в разрезе каждого месяца. Об этом отмечает Пенсионный фонд.
Для расчета пенсии используют следующую формулу: средняя заработная плата в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии, умноженная на индивидуальный коэффициент заработной платы и на коэффициент стажа,
– говорится в сообщении.
Важно! При любых обстоятельствах следует учитывать свои показатели (то есть стаж и среднюю зарплату), чтобы выбрать вариант, который предусматривает для человека наибольшую пенсию.
Сколько надо стажа для социальной пенсии?
Социальную пенсию в Украине назначают лицам, которые достигли пенсионного возраста. Однако при этом не имеют достаточного, согласно законодательству, страхового стажа.
Размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2 361 гривна) и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.
Сумма выплат не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.