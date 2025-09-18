Какой стаж необходимо иметь в 2026 году?
В следующем году увеличится минимальный размер страхового стажа, который необходим украинцам для получения пенсии по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Минимальная пенсия в Украине – 6 тысяч гривен: когда ждать повышения
Требования к стажу в 2026 году будут такими:
- Для пенсии в 60 лет необходимо будет иметь не менее 33 лет страхового стажа;
- В 63 года пенсию назначат при наличии не менее 22 лет страхового стажа;
- Пенсия по возрасту в 65 лет будет возможна, если человек имеет 15 лет стажа.
Заметьте, что закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает постепенный рост требований к обязательному страховому стажу украинцев в последующие три года. До 2028 года размер стажа будет увеличиваться на 12 месяцев ежегодно.
В 2027 году требования к стажу будут такими:
- для пенсии в 60 лет – 34 года страхового стажа;
- для пенсии в 63 года – 24 года стажа.
В 2028 году условие по стажу составит:
- в 60 лет – не менее 35 лет стажа;
- в 63 года – не менее 25 лет стажа.
Минимальный размер стажа для выхода на пенсию в 65 лет в течение следующих лет не изменится и составит 15 лет.
Страховой стаж – это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос,
– напомнили в ПФУ.
Важно! Основным документом, который подтверждает стаж работы человека, остается трудовая книжка. Если она отсутствует или не содержит соответствующих записей, стаж устанавливают на основе других документов, выданных по месту работы, а также по сведениям архивных учреждений.
Стаж для назначения пенсии в Украине: что известно?
В 2025 году украинцам необходимо меньше страхового стажа для назначения пенсии по возрасту, чем будет в следующем. Тем, кто хочет выйти на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа, а для пенсии в 63 года достаточно 22 лет страхового стажа.
Также украинцы могут докупить стаж, если его не хватает. В 2025 году действуют такие расчеты: 1 месяц стажа равен 22% от минимальной зарплаты, то есть от 8 000 гривен. Таким образом, сейчас месяц сейчас месяц стажа стоит 1 760 гривен.