Какие требования для получения пенсии?

Пенсию по инвалидности II группы назначают при наличии у человека страхового стажа, предусмотренного 32 статьей закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Чтобы получить пенсию, человек с инвалидностью II группы должен иметь от 1 до 14 лет страхового стажа. Конкретный размер стажа зависит от возраста, в котором назначают выплаты:

до 23 лет – 1 год страхового стажа;

24 – 26 лет – 2 года стажа;

27 – 28 лет – 3 года стажа;

29 – 31 год – 4 года стажа;

32 – 33 года – 5 лет стажа;

34 – 35 лет – 6 лет стажа;

36 – 37 лет – 7 лет стажа;

38 – 39 лет – 8 лет стажа;

40 – 42 года – 9 лет стажа;

43 – 45 лет – 10 лет стажа;

46 – 48 лет – 11 лет стажа;

49 – 51 год – 12 лет стажа;

52 – 55 лет – 13 лет стажа;

56 – 59 лет – 14 лет стажа;

60 и более лет – 15 лет стажа.

При этом размер пенсии по инвалидности зависит от пенсии по возрасту, которую мог бы получать человек. Он определяется в процентах:

для людей со ІІ группой инвалидности – 90% от пенсии по возрасту.

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– объяснили в ПФУ.

Стоит знать! Пенсию по инвалидности назначают независимо от того, когда наступила инвалидность – во время работы, до устройства на работу или после прекращения работы.

Какая пенсия по инвалидности вследствие войны?

По-другому назначают пенсию для II группы, если инвалидность получена вследствие войны. Такие выплаты регулируются законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пишет ПФУ.

В этом случае размер пенсии зависит от причины получения инвалидности:

Если военный получил II группу инвалидности вследствие войны, то выплаты составят 80% от его денежного обеспечения;

Для военных с инвалидностью II группы не вследствие войны – 60% от денежного обеспечения.

Назначают пенсию в случае наступления инвалидности:

во время прохождения военной службы;

не позднее 3 месяцев после увольнения со службы;

позже трехмесячного срока после увольнения, если заболевания возникли на службе.

Важно! Страховой стаж при назначении пенсии в связи с инвалидностью из-за войны не учитывается.

Что еще нужно знать о пенсии по инвалидности?