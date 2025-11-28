Какие требования для получения пенсии?
Пенсию по инвалидности II группы назначают при наличии у человека страхового стажа, предусмотренного 32 статьей закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Ветеран труда в Украине: какую надбавку к пенсии выплачивают в 2025 году
Чтобы получить пенсию, человек с инвалидностью II группы должен иметь от 1 до 14 лет страхового стажа. Конкретный размер стажа зависит от возраста, в котором назначают выплаты:
- до 23 лет – 1 год страхового стажа;
- 24 – 26 лет – 2 года стажа;
- 27 – 28 лет – 3 года стажа;
- 29 – 31 год – 4 года стажа;
- 32 – 33 года – 5 лет стажа;
- 34 – 35 лет – 6 лет стажа;
- 36 – 37 лет – 7 лет стажа;
- 38 – 39 лет – 8 лет стажа;
- 40 – 42 года – 9 лет стажа;
- 43 – 45 лет – 10 лет стажа;
- 46 – 48 лет – 11 лет стажа;
- 49 – 51 год – 12 лет стажа;
- 52 – 55 лет – 13 лет стажа;
- 56 – 59 лет – 14 лет стажа;
- 60 и более лет – 15 лет стажа.
При этом размер пенсии по инвалидности зависит от пенсии по возрасту, которую мог бы получать человек. Он определяется в процентах:
- для людей со ІІ группой инвалидности – 90% от пенсии по возрасту.
При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,
– объяснили в ПФУ.
Стоит знать! Пенсию по инвалидности назначают независимо от того, когда наступила инвалидность – во время работы, до устройства на работу или после прекращения работы.
Какая пенсия по инвалидности вследствие войны?
По-другому назначают пенсию для II группы, если инвалидность получена вследствие войны. Такие выплаты регулируются законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пишет ПФУ.
В этом случае размер пенсии зависит от причины получения инвалидности:
- Если военный получил II группу инвалидности вследствие войны, то выплаты составят 80% от его денежного обеспечения;
- Для военных с инвалидностью II группы не вследствие войны – 60% от денежного обеспечения.
Назначают пенсию в случае наступления инвалидности:
- во время прохождения военной службы;
- не позднее 3 месяцев после увольнения со службы;
- позже трехмесячного срока после увольнения, если заболевания возникли на службе.
Важно! Страховой стаж при назначении пенсии в связи с инвалидностью из-за войны не учитывается.
Что еще нужно знать о пенсии по инвалидности?
Украинцы с инвалидностью I группы сейчас имеют право на пенсию в полном объеме, то есть 100% от пенсии по возрасту. Люди с инвалидностью III группы могут рассчитывать на выплаты в размере 50% от пенсии по возрасту.
Пенсию по инвалидности назначают со дня установления инвалидности, если заявление подано не позднее трех месяцев после этого. В случае пропуска этого срока выплаты начисляют с момента обращения за ними.
Если лицо с инвалидностью не имеет достаточного страхового стажа, он может обратиться в местное управление социальной защиты населения с заявлением о назначении социальной помощи.