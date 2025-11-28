Які вимоги для отримання пенсії?

Пенсію по інвалідності ІІ групи призначають за наявності у людини страхового стажу, передбаченого 32 статтею закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Щоб отримати пенсію, людин з інвалідністю ІІ групи повинна мати від 1 до 14 років страхового стажу. Конкретний розмір стажу залежить від віку, у якому призначають виплати:

до 23 років – 1 рік страхового стажу;

24 – 26 років – 2 роки стажу;

27 – 28 років – 3 роки стажу;

29 – 31 рік – 4 роки стажу;

32 – 33 роки – 5 років стажу;

34 – 35 років – 6 років стажу;

36 – 37 років – 7 років стажу;

38 – 39 років – 8 років стажу;

40 – 42 роки – 9 років стажу;

43 – 45 років – 10 років стажу;

46 – 48 років – 11 років стажу;

49 – 51 рік – 12 років стажу;

52 – 55 років – 13 років стажу;

56 – 59 років – 14 років стажу;

60 і більше років – 15 років стажу.

При цьому розмір пенсії по інвалідності залежить від пенсії за віком, яку могла б отримувати людина. Він визначається у відсотках:

для людей з ІІ групою інвалідності – 90% від пенсії за віком.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– пояснили у ПФУ.

Варто знати! Пенсію по інвалідності призначають незалежно від того, коли настала інвалідність – під час роботи, до влаштування на роботу або ж після припинення роботи.

Яка пенсія по інвалідності внаслідок війни?

По-іншому призначають пенсію для ІІ групи, якщо інвалідність отримана внаслідок війни. Такі виплати регулюються законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пише ПФУ.

У цьому випадку розмір пенсії залежить від причини отримання інвалідності:

Якщо військовий отримав ІІ групу інвалідності внаслідок війни, то виплати складуть 80% від його грошового забезпечення;

Для військових з інвалідністю ІІ групи не внаслідок війни – 60% від грошового забезпечення.

Призначають пенсію у разі настання інвалідності:

під час проходження військової служби;

не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби;

пізніше тримісячного терміну після звільнення, якщо захворювання виникли на службі.

Важливо! Страховий стаж під час призначення пенсії у зв'язку з інвалідністю через війну не враховується.

Що ще потрібно знати про пенсію по інвалідності?