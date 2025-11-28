Які вимоги для отримання пенсії?
Пенсію по інвалідності ІІ групи призначають за наявності у людини страхового стажу, передбаченого 32 статтею закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Щоб отримати пенсію, людин з інвалідністю ІІ групи повинна мати від 1 до 14 років страхового стажу. Конкретний розмір стажу залежить від віку, у якому призначають виплати:
- до 23 років – 1 рік страхового стажу;
- 24 – 26 років – 2 роки стажу;
- 27 – 28 років – 3 роки стажу;
- 29 – 31 рік – 4 роки стажу;
- 32 – 33 роки – 5 років стажу;
- 34 – 35 років – 6 років стажу;
- 36 – 37 років – 7 років стажу;
- 38 – 39 років – 8 років стажу;
- 40 – 42 роки – 9 років стажу;
- 43 – 45 років – 10 років стажу;
- 46 – 48 років – 11 років стажу;
- 49 – 51 рік – 12 років стажу;
- 52 – 55 років – 13 років стажу;
- 56 – 59 років – 14 років стажу;
- 60 і більше років – 15 років стажу.
При цьому розмір пенсії по інвалідності залежить від пенсії за віком, яку могла б отримувати людина. Він визначається у відсотках:
- для людей з ІІ групою інвалідності – 90% від пенсії за віком.
При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,
– пояснили у ПФУ.
Варто знати! Пенсію по інвалідності призначають незалежно від того, коли настала інвалідність – під час роботи, до влаштування на роботу або ж після припинення роботи.
Яка пенсія по інвалідності внаслідок війни?
По-іншому призначають пенсію для ІІ групи, якщо інвалідність отримана внаслідок війни. Такі виплати регулюються законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пише ПФУ.
У цьому випадку розмір пенсії залежить від причини отримання інвалідності:
- Якщо військовий отримав ІІ групу інвалідності внаслідок війни, то виплати складуть 80% від його грошового забезпечення;
- Для військових з інвалідністю ІІ групи не внаслідок війни – 60% від грошового забезпечення.
Призначають пенсію у разі настання інвалідності:
- під час проходження військової служби;
- не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби;
- пізніше тримісячного терміну після звільнення, якщо захворювання виникли на службі.
Важливо! Страховий стаж під час призначення пенсії у зв'язку з інвалідністю через війну не враховується.
Що ще потрібно знати про пенсію по інвалідності?
Українці з інвалідністю І групи наразі мають право на пенсію у повному обсязі, тобто 100% від пенсії за віком. Люди з інвалідністю ІІІ групи можуть розраховувати на виплати в розмірі 50% від пенсії за віком.
Пенсію по інвалідності призначають із дня встановлення інвалідності, якщо заява подана не пізніше трьох місяців після цього. У разі пропуску цього терміну виплати нараховують з моменту звернення за ними.
Якщо особа з інвалідністю не має достатнього страхового стажу, вона може звернутися до місцевого управління соціального захисту населення з заявою про призначення соціальної допомоги.