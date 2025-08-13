Чи можливо отримати пенсію по інвалідності без стажу?

Іноді подібну допомогу можуть надати й без страхового стажу, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

У випадку коли людина з інвалідністю не має достатньої кількості страхового стажу, то він або вона може звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення йому допомоги. Вона призначається нормами Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Подібна допомога визначається як частина від пенсії за віком:

I група – 100% від пенсії за віком;

II група – 90% від пенсії;

III група – 50%.

Для того, аби отримувати пенсію у зв'язку з інвалідністю, потрібно мати ще й мінімальний страховий стаж, від 1 до 15 років:

для I групи інвалідності – 1-10 років; для II та III груп – 1-14 років.

Якщо ж інвалідність встановили особі після досягнення пенсійного віку, то потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею,

– пояснили у ПФУ.

За деяких обставин, навіть якщо людина з інвалідністю не має необхідного стажу, їй можуть призначити пенсію:

якщо особа отримала інвалідність під час строкової військової служби;

інвалідність було отримано під час участі в масових акціях протесту (Революції Гідності) з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, і українець або українка звернулися по медичну допомогу до 30 квітня 2014 року.

Важливо! Пенсію по інвалідності в цих випадках призначають незалежно від наявності стажу роботи.