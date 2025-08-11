Які виплати передбачені людям з інвалідністю до Дня Незалежності?

Особи з інвалідністю, залежно від групи, отримають різний розмір виплат до 24 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

Такі виплати передбачені особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів і гетто, визнаних особами з інвалідністю:

I групи – 3 100 гривень;

II групи – 2 900 гривень;

III групи – 2 700 гривень.

Також виплати передбачені родинам померлих людей з інвалідністю. По 650 гривень отримають:

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни , які не одружилися вдруге;

, які не одружилися вдруге; дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю.

Куди звертатися за виплатами до Дня Незалежності?

До Дня Незалежності виплати отримають люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, члени родин загиблих або померлих захисників та інші категорії осіб.

Пенсіонери, які мають право на виплати, їх нарахують автоматично, тобто звертатися їм нікуди не потрібно. Кошти їм надійдуть разом з пенсією у звичний час.

Військовим грошову допомогу нарахує військова частина, де вони проходять службу – на підставі заявки до Пенсійного фонду.

А от всім іншим для отримання виплат до Дня Незалежності необхідно самостійно звертатися до Пенсійного фонду із заявою.