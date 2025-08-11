Какие выплаты предусмотрены людям с инвалидностью ко Дню Независимости?
Лица с инвалидностью, в зависимости от группы, получат разный размер выплат до 24 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.
Такие выплаты предусмотрены лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей и гетто, признанных лицами с инвалидностью:
- I группы – 3 100 гривен;
- II группы – 2 900 гривен;
- III группы – 2 700 гривен.
Также выплаты предусмотрены семьям умерших людей с инвалидностью. По 650 гривен получат:
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз;
- жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью.
Куда обращаться за выплатами ко Дню Независимости?
Ко Дню Независимости выплаты получат люди с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, члены семей погибших или умерших защитников и другие категории лиц.
Пенсионеры, которые имеют право на выплаты, их начислят автоматически, то есть обращаться им никуда не нужно. Средства им поступят вместе с пенсией в привычное время.
Военным денежную помощь начислит военная часть, где они проходят службу – на основании заявки в Пенсионный фонд.
А вот всем остальным для получения выплат ко Дню Независимости необходимо самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд с заявлением.