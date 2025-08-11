Какие выплаты предусмотрены людям с инвалидностью ко Дню Независимости?

Лица с инвалидностью, в зависимости от группы, получат разный размер выплат до 24 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

Смотрите также Как оформить пенсию в связи с инвалидностью и какие выплаты предусмотрены

Такие выплаты предусмотрены лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей и гетто, признанных лицами с инвалидностью:

I группы – 3 100 гривен;

II группы – 2 900 гривен;

III группы – 2 700 гривен.

Также выплаты предусмотрены семьям умерших людей с инвалидностью. По 650 гривен получат:

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны , которые не женились во второй раз;

, которые не женились во второй раз; жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью.

Куда обращаться за выплатами ко Дню Независимости?

Ко Дню Независимости выплаты получат люди с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, члены семей погибших или умерших защитников и другие категории лиц.

Пенсионеры, которые имеют право на выплаты, их начислят автоматически, то есть обращаться им никуда не нужно. Средства им поступят вместе с пенсией в привычное время.

Военным денежную помощь начислит военная часть, где они проходят службу – на основании заявки в Пенсионный фонд.

А вот всем остальным для получения выплат ко Дню Независимости необходимо самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд с заявлением.