Кто получит самые большие выплаты?

На самую большую выплату в размере 3 100 гривен могут рассчитывать украинцы, которые имеют особые заслуги перед Родиной, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также День Независимости Украины 2025 уже скоро: будет ли дополнительный выходной по случаю праздника

Также денежную поддержку в 3 100 гривен могут получить лица с инвалидностью I группы, которую они получили при определенных условиях:

вследствие войны;

вследствие пребывания малолетними в заключении концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет), если им установили инвалидность из-за общего заболевания, трудовое увечье или другие причины.

Несколько меньшие выплаты предусмотрены для людей с инвалидностью других групп:

для лиц с инвалидностью II группы – 2 900 гривен;

для лиц с инвалидностью III группы – 2 700 гривен.

Стоит знать! Наименьшие выплаты ко Дню Независимости составляют 450 гривен. Их начисляют участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, участникам борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага и тому подобное.

Как получить выплаты ко Дню Независимости?

Если человек не служит в армии и не находится на пенсии, то ему нужно подать заявление в Пенсионный фонд, чтобы получить выплаты ко Дню Независимости.

Это можно сделать несколькими способами:

в любом сервисном центре Пенсионного фонда лично;

онлайн с помощью портала электронных услуг ПФУ;

по почте в местный орган фонда.

Пенсионерам, которые имеют право на соответствующие выплаты, их зачислят автоматически вместе с пенсией, поэтому обращаться в ПФУ не нужно.

Важно! Военным выплаты ко Дню Независимости начисляет воинская часть по месту службы.