Кто из лиц с инвалидностью получит выплаты ко Дню Независимости?

В этом году денежную помощь получат все группы людей с инвалидностью, передает 24 Канал.

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Однако есть определенное условие. Эти украинцы должны иметь инвалидность из-за войны.

Также они могут быть бывшими малолетними (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от таких причин:

общего заболевания;

трудового увечья и тому подобное.

Деньги украинское правительство в этом году распределит следующим образом:

І группа – 3 100 гривен; II группа – 2 900 гривен; III группа – 2 700 гривен.

Обратите внимание! Если лицо не получает пенсии, не проходит службу и не работает, помощь ко Дню Независимости будет проведена по заявлению лица, которое имеет право на такую выплату.

Как подать заявление на получение выплат?

Подать заявление, чтобы получить деньги до 24 августа, можно лично (обратившись в Пенсионный фонд Украины или центр предоставления административных услуг по зарегистрированному месту жительства или пребывания) или же по почте или онлайн.

Онлайн заявление предоставляется через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с наложением квалифицированной электронной подписи, по почте – документы направляются в адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины.

Важно! В заявлении указываются реквизиты документов, подтверждающих личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение средств, номер банковского счета.