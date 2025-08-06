Хто з осіб з інвалідністю отримає виплати до Дня Незалежності?

Цьогоріч грошову допомогу отримають всі групи людей з інвалідністю, передає 24 Канал.

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Однак є певна умова. Ці українці повинні мати інвалідність через війну.

Також вони можуть бути колишніми малолітніми (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнями концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, яких визнали особами з інвалідністю від таких причин:

загального захворювання;

трудового каліцтва тощо.

Гроші український уряд цього року розподілить таким чином:

І група – 3 100 гривень; II група – 2 900 гривень; III група – 2 700 гривень.

Зверніть увагу! Якщо особа не отримує пенсії, не проходить службу та не працює, допомогу до Дня Незалежності буде проведено за заявою особи, яка має право на таку виплату.

Як подати заяву на отримання виплат?

Подати заяву, аби отримати гроші до 24 серпня, можна особисто (звернувшись до Пенсійного фонду України або центру надання адміністративних послуг за зареєстрованим місцем проживання чи перебування) або ж поштою чи онлайн.

Онлайн заява надається через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, з накладанням кваліфікованого електронного підпису, поштою – документи надсилаються на адресу територіального органу Пенсійного фонду України.

Важливо! У заяві зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання коштів, номер банківського рахунка.