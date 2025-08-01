У 2025 році День Незалежності України припадає на неділю. Чи варто українцям очікувати додатковий вихідний з нагоди свята – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15 березня 2022 року.

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Чи буде вихідний на День Незалежності України у 2025 році?

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в нашій державі запровадили воєнний стан. Він триватиме до 5 листопада 2025 року, оскільки президент Володимир Зеленський продовжив його дію саме до цієї дати. За Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята у воєнний час не надаються.

Саме тому 25 серпня буде робочим днем. Офіційним вихідним буде лише неділя, 24 серпня. Однак роботодавці можуть зробити вихідний у понеділок або скоротити робочий день для своїх працівників, якщо захочуть.

Вихідний на День Незалежності України 2025 / Фото Freepik

Коли українці відпочиватимуть у серпні 2025?

У серпні в Україні, як і у попередні місяці, вихідними будуть лише субота та неділя. Так, українці відпочиватимуть лише 10 днів: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 і 31 серпня. Водночас громадяни працюватимуть 21 день: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 і 29 серпня.