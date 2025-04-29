Християни також святять насіння та колоски пшениці. Водночас вже завершується Успенський піст, тому українці накривають святковий стіл і відзначають цей день у компанії найближчих, розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

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Успіння Пресвятої Богородиці: історія свята

За Святим Письмом, останні роки Свого життя Діва Марія провела поруч з апостолом Іваном Богословом. Саме його Ісус Христос попросив піклуватися про Божу Матір. За три дні до відходу у вічність Пресвята Богородиця зустрілася з Архангелом Гавриїлом. Він сказав святій, що скоро завершиться Її земний шлях. Згодом апостоли залишили місця своєї проповіді в усьому світі та вирушили до Єрусалима. Там учні Христа зібралися, щоб попрощатися з Дівою Марією. Під час Її Успіння Христос з'явився серед яскравого світла в оточенні ангелів, і душа Богородиці без страждання відійшла до Бога. Через деякий час святі вирішили відкрити гроб, але тіла Марії там вже не побачили.

Успіння Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest

Коли буде Успіння Пресвятої Богородиці 2025

1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися. Вони змістилися на 13 днів назад. За старим стилем, Успіння Пресвятої Богородиці відзначають 28 серпня.

Втім, за новим календарем, віряни святкують на 13 днів раніше. У 2025 році Успіння Пресвятої Богородиці відзначатимуть 15 серпня.

Нагадаємо, раніше наша редакція розповідала, коли буде Преображення Господнє у 2025 році за новим церковним календарем.