Христиане также святят семена и колоски пшеницы. В то же время уже завершается Успенский пост, поэтому украинцы накрывают праздничный стол и отмечают этот день в компании самых близких, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

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Успение Пресвятой Богородицы: история праздника

По Священному Писанию, последние годы Своей жизни Дева Мария провела рядом с апостолом Иоанном Богословом. Именно его Иисус Христос попросил заботиться о Божьей Матери. За три дня до ухода в вечность Пресвятая Богородица встретилась с Архангелом Гавриилом. Он сказал святой, что скоро завершится Ее земной путь. Впоследствии апостолы оставили места своей проповеди во всем мире и отправились в Иерусалим. Там ученики Христа собрались, чтобы попрощаться с Девой Марией. Во время Ее Успения Христос явился среди яркого света в окружении ангелов, и душа Богородицы без страдания отошла к Богу. Через некоторое время святые решили открыть гроб, но тела Марии там уже не увидели.

Успение Пресвятой Богородицы / Фото Pinterest

Когда будет Успение Пресвятой Богородицы 2025 года

1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников изменились. Они сместились на 13 дней назад. По старому стилю, Успение Пресвятой Богородицы отмечают 28 августа.

Впрочем, по новому календарю, верующие празднуют на 13 дней раньше. В 2025 году Успение Пресвятой Богородицы будут отмечать 15 августа.

Напомним, ранее наша редакция рассказывала, когда будет Преображение Господне в 2025 году по новому церковному календарю.