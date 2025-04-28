Что интересно, Преображение Господне имеет другое название – Яблочный Спас. В этот день люди посещают праздничные литургии в церквях. Так, верующие освящают фрукты в храмах, в частности яблоки, сливы, виноград и груши, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

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Когда будет Преображение Господне в 2025 году

1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников изменились. Они сместились на 13 дней назад. По старому стилю, Преображение Господне отмечают 19 августа.

Впрочем, по новому календарю, верующие празднуют на 13 дней раньше. В 2025 году Преображение Господне будут отмечать 6 августа.

Преображение Господне 2025 / Фото Pinterest

Преображение Господне: история праздника

Согласно Евангелию, незадолго до Своих страданий Иисус Христос вместе с учениками Петром, Иаковом и Иоанном поднялся на гору Фавор. После этого Спаситель начал молиться, и вдруг Он преобразился. Так, лицо Сына Божьего засияло, как солнце, а одежда стала белой как свет. В этот момент к Нему явились пророки Моисей и Илия, которые говорили с Ним о предстоящих страданиях и смерти в Иерусалиме. Пораженный увиденным, апостол Петр предложил поставить три палатки. В то же время раздался голос Бога Отца с неба: "Сей есть Сын Мой любимый. Его слушайте!". Напуганные ученики упали на землю, но Христос их успокоил. Возвращаясь с горы, Иисус приказал никому не рассказывать об увиденном до Своего Воскресения.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что ранее мы рассказывали, когда в Украине будет День Петра и Павла в 2025 году.