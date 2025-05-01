В этот день принято вспоминать Деву Марию, мать Иисуса Христа. Кроме этого, верующие отправляются в церковь, чтобы помолиться Пресвятой Богородице. В частности, беременные просят у Божьей Матери здоровых детей и легких родов, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

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Рождество Пресвятой Богородицы 2025: история праздника

Святые Иоаким и Анна жили в городе Назарете. Супруги в течение длительного времени стремились стать родителями, но им не удавалось. Поэтому пара долго страдала и грустила, однако много молилась и просила у Господа ребенка. Однажды Иоаким отправился в Иерусалимский храм, чтобы принести дары Богу. Впрочем, священник отказался принимать их от мужчины, ведь у того нет детей.

После этого праведная Анна начала еще больше молиться, призывая на свою семью Божье милосердие. Впоследствии молитвы святых были услышаны и Архангел Гавриил принес паре радостную весть – супруги станут родителями девочки Марии, которая спасет весь мир.

Рождество Пресвятой Богородицы / Фото Pinterest

Если вы не знаете, когда начинается Успенский пост в 2025 году, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.

Когда будет Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году

1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников изменились. Они сместились на 13 дней назад. По старому стилю, Рождество Пресвятой Богородицы отмечают 21 сентября.

Впрочем, по новому календарю, верующие празднуют на 13 дней раньше. В 2025 году Рождество Пресвятой Богородицы будут отмечать 8 сентября.