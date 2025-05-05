На Рождество принято посещать службу Божью в церкви, молиться и устраивать негромкие семейные застолья. Когда верующие будут отмечать этот праздник – рассказывает LifeStyle24.

Смотрите также Не 19 декабря: когда будем праздновать День Святого Николая в 2025 году

Когда будет Рождество в 2025 году

1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней назад.

С тех пор Рождество начали отмечать 25 декабря. Однако некоторые верующие придерживаются старого стиля, поэтому будут праздновать Рождество 7 января.

Рождество 2025 / Фото Freepik

Рождество: традиции праздника

В праздник христианам разрешается есть продукты животного происхождения, ведь Рождественский пост уже завершился. В церквях 25 декабря обычно проводят три службы Божьи, одну из которых верующим стоит обязательно посетить. После этого люди собираются семьей и проводят день в семейном кругу.

Вечером верующие начинают ходить по домам соседей, где поют колядки, за что получают подарки от хозяев. Так, люди поздравляют друг друга с праздником рождения Спасителя.

Традиционно в Рождество нельзя сквернословить, сплетничать, завидовать, ссориться и спорить, потому что тогда привлечете негатив в свою жизнь. Также не стоит заниматься домашними делами, в частности уборкой, стиркой и рукоделием. В этот большой праздник не рекомендуется выносить мусор, ведь существует риск лишиться счастья в следующем году.