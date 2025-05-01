У цей день заведено згадувати Діву Марію, матір Ісуса Христа. Крім цього, віряни вирушають до церкви, щоб помолитися Пресвятій Богородиці. Зокрема, вагітні просять у Божої Матері здорових дітей і легких пологів, розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

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Різдво Пресвятої Богородиці 2025: історія свята

Святі Йоаким та Анна жили у місті Назареті. Подружжя протягом тривалого часу прагнуло стати батьками, але їм не вдавалося. Через це пара довго страждала та сумувала, проте багато молилася та просила в Господа дитину. Одного разу Йоаким вирушив до Єрусалимського храму, щоб принести дари Богові. Втім, священник відмовився приймати їх від чоловіка, адже той немає дітей.

Після цього праведна Анна почала ще більше молитися, закликаючи на свою родину Боже милосердя. Згодом молитви святих були почуті та Архангел Гавриїл приніс парі радісну звістку – подружжя стане батьками дівчинки Марії, яка врятує весь світ.

Різдво Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest

Якщо ви не знаєте, коли починається Успенський піст у 2025 році, то пропонуємо ознайомитися з нашим матеріалом.

Коли буде Різдво Пресвятої Богородиці у 2025 році

1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися. Вони змістилися на 13 днів назад. За старим стилем, Різдво Пресвятої Богородиці відзначають 21 вересня.

Втім, за новим календарем, віряни святкують на 13 днів раніше. У 2025 році Різдво Пресвятої Богородиці відзначатимуть 8 вересня.