В 2025 году День Независимости Украины приходится на воскресенье. Стоит ли украинцам ожидать дополнительный выходной по случаю праздника – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" от 15 марта 2022 года.

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Будет ли выходной на День Независимости Украины в 2025 году?

С началом полномасштабного вторжения России в Украину в нашем государстве ввели военное положение. Оно продлится до 5 ноября 2025 года, поскольку президент Владимир Зеленский продлил его действие именно до этой даты. По Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники в военное время не предоставляются.

Именно поэтому 25 августа будет рабочим днем. Официальным выходным будет только воскресенье, 24 августа. Однако работодатели могут сделать выходной в понедельник или сократить рабочий день для своих работников, если захотят.

Выходной на День Независимости Украины 2025 / Фото Freepik

Когда украинцы будут отдыхать в августе 2025 года?

В августе в Украине, как и в предыдущие месяцы, выходными будут только суббота и воскресенье. Так, украинцы будут отдыхать только 10 дней: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 августа. В то же время граждане будут работать 21 день: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 и 29 августа.