Как УБД получить выплаты?
Участники боевых действий ежегодно имеют право получать разовую денежную выплату, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.
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- УБД, которые находятся на пенсии
Денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией. Для проведения такой выплаты пенсионерам дополнительно обращаться не нужно.
- УБД, которые проходят службу
Средства направят на счета воинских частей, где такие граждане проходят службу, на основании поданных заявок.
- УБД, которые не являются пенсионерами и не проходят службу
Для получения помощи нужно обратиться в территориальный орган ПФУ. В заявлении указываются реквизиты паспорта, идентификационный код и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.
Сколько выплатят ко Дню Независимости УБД и другим категориям?
Наибольший размер выплат ко Дню Независимости – 3 100 гривен – смогут получить лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной.
Далее следуют люди с инвалидностью вследствие войны. Деньги распределят следующим образом:
- І группа – 3 100 гривен;
- II группа – 2 900 гривен;
- III группа – 2 700 гривен.
Следующая в списке – помощь для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей. Правительство предоставит таким лицам 1 000 гривен до 24 августа текущего года.
650 гривен ко Дню Независимости получат члены семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины а 450 гривен – участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан.