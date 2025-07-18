Как УБД получить выплаты?

Участники боевых действий ежегодно имеют право получать разовую денежную выплату, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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УБД, которые находятся на пенсии

Денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией. Для проведения такой выплаты пенсионерам дополнительно обращаться не нужно.

УБД, которые проходят службу

Средства направят на счета воинских частей, где такие граждане проходят службу, на основании поданных заявок.

УБД, которые не являются пенсионерами и не проходят службу

Для получения помощи нужно обратиться в территориальный орган ПФУ. В заявлении указываются реквизиты паспорта, идентификационный код и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.

Сколько выплатят ко Дню Независимости УБД и другим категориям?

Наибольший размер выплат ко Дню Независимости – 3 100 гривен – смогут получить лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Далее следуют люди с инвалидностью вследствие войны. Деньги распределят следующим образом:

І группа – 3 100 гривен;

II группа – 2 900 гривен;

III группа – 2 700 гривен.

Следующая в списке – помощь для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей. Правительство предоставит таким лицам 1 000 гривен до 24 августа текущего года.

650 гривен ко Дню Независимости получат члены семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины а 450 гривен – участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан.