Что делать, когда ПФУ не насчитал достаточно доплаты?

Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию при наличии 25 лет страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Однако надбавки начисляют только за стаж более 35 лет.

Владимир Онищук, УБД, вышел на пенсию в 55 лет. На сегодня его страховой стаж составляет 37 лет. Однако, как он отмечает, доплата к пенсии начисляется только за два года сверх нормы, а не 12 – и это вызывает удивление,

– пишут в издании.

Как начисляют доплаты за стаж УБД?

Участники боевых действий могут выйти на пенсию досрочно: мужчины в 55 лет с 25 годами стажа, женщины –в 50 лет со стажем 20 лет.

Но размер пенсии и доплаты определяются другими нормами. Надбавка за сверхнормативный стаж начисляется только за годы, превышающие 35 лет для мужчин и 30 – для женщин. За каждый такой год начисляется 1% базовой пенсии, но не более 1% минимальной пенсии по возрасту.

Когда УБД могут получить больше?

Исключение касается пенсионеров, которые оформили пенсию до 1 октября 2011 года. Для них доплаты за сверхурочный стаж УБД рассчитываются с учетом 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Но при условии, что с того времени не проводился перерасчет пенсии по новой формуле.