Що робити, коли ПФУ не нарахував достатньо доплати?

Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за наявності 25 років страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

Дивіться також Ви могли не знати цього: чи має право роботодавець звільнити пенсіонера

Проте надбавки нараховують лише за стаж понад 35 років.

Володимир Оніщук, УБД, вийшов на пенсію у 55 років. На сьогодні його страховий стаж складає 37 років. Однак, як він зазначає, доплата до пенсії нараховується лише за два роки понад норму, а не 12 – і це викликає здивування,

– пишуть у виданні.

Як нараховують доплати за стаж УБД?

Учасники бойових дій можуть вийти на пенсію достроково: чоловіки у 55 років з 25 роками стажу, жінки –у 50 років зі стажем 20 років.

Але розмір пенсії та доплати визначаються іншими нормами. Надбавка за понаднормовий стаж нараховується лише за роки, що перевищують 35 років для чоловіків та 30 – для жінок. За кожен такий рік нараховується 1% базової пенсії, але не більше 1% мінімальної пенсії за віком.

Коли УБД можуть отримати більше?

Виняток стосується пенсіонерів, які оформили пенсію до 1 жовтня 2011. Для них доплати за понаднормовий стаж УБД розраховуються з урахуванням 25 років у чоловіків та 20 років у жінок. Але за умови, що з того часу не проводився перерахунок пенсії за новою формулою.