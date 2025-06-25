Як УБД нараховують пільговий стаж

Служба у Силах оборони, а також наявність безпосередньої участі в бойових операціях визначають права військових щодо пільгового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Фокус".

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У формулі пільгового зарахування вказується, що місяць служби в бойових діях під час воєнного стану зараховується як 3 місяці вислуги років, за умови мінімум одного місяця безпосередньої участі.

Тож пільговий стаж розраховується за формулою: "1 місяць = 3". Адже часть у бойових діях під час воєнного стану, за законом, дає право на трикратне зарахування стажу. Тобто якщо військовослужбовець перебував на фронті 12 місяців, то цей період фактично буде зарахований до його стажу, як 36 місяців.

Право на дострокову пенсію для УБД

Право на дострокову пенсію мають:

чоловіки-УБД можуть вийти на пенсію з 55 років, якщо мають 25 і більше років страхового стажу;

жінки-УБД мають право на пенсію з 50 років, за наявності не менше 20 років стажу.

Для військовослужбовців вислуга років зараховується як повноцінний страховий стаж, що дає їм право вийти на пенсію раніше, ніж інші категорії, за умови дотримання спеціальних нормативів щодо тривалості служби.

Щоб отримати дострокову пенсію УБД військовослужбовець має надати:

посвідчення УБД;

військовий квиток, довідки про участь у бойових діях;

трудову книжку, документи про військову службу;

паспорт та ІПН;

довідку про грошове забезпечення (видається частиною/військкоматом).

Подати ці документи можна як онлайн – через портал Пенсійного фонду або особисто у найближчому сервісному центрі ПФУ.

Надбавки до пенсій УБД

Учасникам бойових дій передбачена щомісячна надбавка 25% до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Якщо загальний розмір пенсійних виплат менший за встановлений мінімум, держава здійснює адресну допомогу:

людина з інвалідністю внаслідок війни І групи – 16 847 гривень;

людина з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи – 13 822 гривні;

людина з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи – 9 478 гривень;

учасник бойових дій / Майдану – 5 528 гривень.

У 2025 році держава гарантує пільги для військовослужбовців та УБД, які пройшли службу під час війни. Ключ до пенсії, нагадують юристи, - це правильно оформлений пакет документів, юридична грамотність і підтримка адвоката за потреби.