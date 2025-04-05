Хто може достроково вийти на пенсію

А саме мова йде про багатодітних жінок. Станом на 2025 рік вони можуть вийти на пенсію раніше, якщо досягли 50 років й мають не менше 15 років страхового стажу, передає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.

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Зокрема, багатодітним матерям передбачена надбавка до пенсії, яка становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, залежно від кількості дітей. Це передбачено Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною",

Які роки можуть внести багатодітним матерям додатково

Якщо жінка не працювала до 1 січня 2004 року та доглядала за дитиною, їй можуть зарахувати ці роки до страхового стажу, але не більше ніж до трирічного віку дитини. Для цього потрібно свідоцтво про народження.

Також починаючи з 1 квітня 2004 року, час догляду за дитиною до 3 років автоматично зараховується до страхового стажу, якщо жінка отримує відповідну допомогу.