Чому пенсіонерам потрібно встигнути подати заяву

Якщо заяву на призначення пенсії подати протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку, виплати призначать з наступного дня після цієї дати, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Таким чином, якщо ви подасте заяву до кінця тримісячного терміну після досягнення 60 років, вашу пенсію буде призначено з наступного дня після дня народження,

– додали до ПФУ.

Відповідно, якщо заяву подати пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку, виплати призначать лише з дня звернення, що може призвести до втрати частини пенсії.

Наприклад! Якщо особа святкує своє 60-річчя 25 березня, документи потрібно подати до 25 червня. У такому випадку пенсія нараховуватиметься з 26 березня. Якщо ж документи подадуть 27 червня, виплати почнуться лише з цієї дати, і пенсію за попередні три місяці не нарахують.

Варто враховувати, що днем подання заяви вважається дата, коли орган ПФУ отримує всі необхідні документи. Тобто важливо подати не лише заяву, а й повний пакет документів для призначення пенсії.

Скільки потрібно стажу, аби вийти на пенсію

Згідно з пенсійною реформою 2011 року, з 2028 року для призначення пенсії потрібно буде 35 років страхового стажу. У 2025 році, щоб отримати пенсію, потрібно мати: