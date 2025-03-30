Як пенсіонеру оформити інвалідність

У 2025 році, щоб пенсіонеру продовжити або оформити інвалідність, немає потреби їздити в лікарні з численними документами, передає 24 Канал з посиланням на Факти.

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Згідно з постановою №225, під час війни та впродовж шести місяців після її завершення українці, в тому числі пенсіонери, можуть дистанційно оформити інвалідність через експертну комісію, незалежно від місця свого проживання. Втім, у будь-якому випадку, необхідним є звернення до лікаря.

Як фізично оформити інвалідність

Звичайний процес оформлення інвалідності нині складається із наступних кроків: