Як пенсіонеру оформити інвалідність
У 2025 році, щоб пенсіонеру продовжити або оформити інвалідність, немає потреби їздити в лікарні з численними документами, передає 24 Канал з посиланням на Факти.
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Згідно з постановою №225, під час війни та впродовж шести місяців після її завершення українці, в тому числі пенсіонери, можуть дистанційно оформити інвалідність через експертну комісію, незалежно від місця свого проживання. Втім, у будь-якому випадку, необхідним є звернення до лікаря.
Як фізично оформити інвалідність
Звичайний процес оформлення інвалідності нині складається із наступних кроків:
- Звернення до лікаря: прийдіть до лікаря, який надає вам медичну допомогу. За потреби він видасть направлення до експертної команди.
- Проходження обстежень: лікар призначає необхідні аналізи та дослідження. На основі результатів формується пакет документів для подання до експертної команди.
- Передача документів: лікар оцифровує всі отримані документи. Після цього передає їх до відповідної експертної комісії, яка виконує функції МСЕК.