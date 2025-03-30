Как пенсионеру оформить инвалидность
В 2025 году, чтобы пенсионеру продлить или оформить инвалидность, нет нужды ездить в больницы с многочисленными документами, передает 24 Канал со ссылкой на Факты.
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Согласно постановлению №225, во время войны и в течение шести месяцев после ее завершения украинцы, в том числе пенсионеры, могут дистанционно оформить инвалидность через экспертную комиссию, независимо от места своего проживания. Впрочем, в любом случае, необходимо обращение к врачу.
Как физически оформить инвалидность
Обычный процесс оформления инвалидности сейчас состоит из следующих шагов:
- Обращение к врачу: придите к врачу, который оказывает вам медицинскую помощь. При необходимости он выдаст направление в экспертную команду.
- Прохождение обследований: врач назначает необходимые анализы и исследования. На основе результатов формируется пакет документов для представления в экспертную команду.
- Передача документов: врач оцифровывает все полученные документы. После этого передает их в соответствующую экспертную комиссию, которая выполняет функции МСЭК.