Какая пенсия выгоднее по возрасту или по инвалидности

Пенсионер может самостоятельно выбрать, какую пенсию он будет получать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также У "Газпрома" существенные проблемы: как россияне пытаются спасти компанию

Какое соотношение выплат по инвалидности и по возрасту сейчас:

люди, которые имеют инвалидность I группы должны получать 100% пенсии по возрасту;

инвалидность II группы – 90%;

инвалидность III группы – 50%.

Соответственно, выплаты для лиц с I и II группой инвалидностью могут быть выгоднее возрастных. Тем, кто имеет III группу инвалидности все же стоит обратить внимание на пенсию по возрасту.

Если пенсионер продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа и впервые переходит с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, применяются правила исчисления размера пенсии как для нового назначения пенсии,

– говорится в сообщении ПФУ.

К тому же следует учитывать и возраст лица. Поскольку, если инвалидность установлена в молодом возрасте, размер добавленного стажа является достаточно большим. То есть, переходить на пенсию по возрасту может быть невыгодно.