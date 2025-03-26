Как Россия пытается спасти "Газпром"

В частности он упадет до 47 миллиардов кубометров и 34 миллиардов кубометров в 2034 году, а дефицит составит 15 миллиардов рублей, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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По состоянию на сейчас компания столкнулась с большими проблемами, среди которых нарушение цепочек поставок, ограничение доступа к европейскому рынку и тому подобное. В частности руководительница совета директоров "Газпрома" Елена Илюхина стремится объединить разрозненные подразделения газового монополиста в "единую, вертикально интегрированную компанию". К тому же есть предложения по сокращению расходов:

командировки;

аренда офисов;

связи с госорганами;

непрофильные активы, в частности сети метановых заправок.

Что еще предлагают для улучшения судьбы "Газпрома"? Илюхина также предложила провести масштабное сокращение персонала в штаб-квартире компании. В начале 2025 года она представила подробную схему сокращения штата, где предполагалось закрытие не менее трех департаментов, в частности созданного для поиска путей замены западных технологий на российские альтернативы.

Еще восемь отделов, с внешнеэкономическими связями и капремонтом, предназначены для слияния. А юридические, налоговые и казначейские функции объединят в центральный узел.

Все эти меры должны помочь компании. Но по состоянию на сейчас состояние "Газрома" является шатким.

Так в январе компания обратилась к правительству с просьбой сохранить монополию на экспорт трубопроводного газа до 2050 года и "исключить конкуренцию" между российскими игроками на мировом рынке СПГ. Там он уступает позиции "Новатэку".

Елена Илюхина также настаивает на повышении внутренних цен на газ. Она утверждает, что нынешняя ситуация не позволяет генерировать достаточно средств для инвестиций в инфраструктуру. По мнению, руководительницы совета директоров, компания должна сосредоточиться на внутреннем рынке, предлагая все – от газа до электроэнергии и финансовых услуг.

Обратите внимание! В последние годы "Газпром" потерял важных клиентов, уступив "Роснефти", которой руководит союзник главы Кремля Игорь Сечин.