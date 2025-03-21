Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на VG. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Анкаре рассказал, что страну освободили от санкций российского банка в декабре.

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Венгрии разрешили платить за российский газ

Санкции против российского "Газпромбанка" ввел бывший президент США Джо Байден. Сейчас этот его указ аннулирован. Венгрия получила очередное освобождение от санкций против финучреждения страны, от которой получает газ.

Поэтому страна может покупать российский газ без сбоев до мая с помощью банка "Газпромбанк", находящегося под санкциями США. Вместе с Венгрией санкции прекратили действовать в Турции.

По мнению венгерского правительства, если бы поставки российского газа в страну остановились, то это поставило бы под угрозу энергетическую ее энергетическую безопасность, поскольку брать топливо из других источников невозможно.

Заметим! Российский "Газпромбанк" является каналом платежей за энергоносители. США наложила санкции на его работу в Европе, чтобы оказать экономическое давление на Россию путем прекращения продажи газа.

Напомним, Венгрия блокирует решение о продлении санкций против России на заседании Совета ЕС. Представители говорят, что существует необходимость увеличить время для переговоров между Россией и США. Тогда же Сийярто сделал заявление, что на Венгрию осуществляется давление, чтобы та дала согласие на продление санкций.