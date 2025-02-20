Венгрия не поддержит санкции

Такую позицию озвучил Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает 24 Канал со ссылкой на издание HirTV.

Читайте также Ослабление санкций против России: США обещают рассмотреть этот вопрос при одном условии

Сийярто также выразил, что на правительство Венгрии оказывается давление с целью согласия на продление санкций, которые должны закончиться 15 марта.

Мы не договоримся в понедельник о продлении режима санкций для лиц на полгода,

– отметил Сийярто.

Перед встречей с советником по национальной безопасности США, он высказал мнение, что некоторые европейские либеральные политики пытаются побудить Украину продолжать военные действия.

Конечно, я не знаю, насколько нужно толкать в этом направлении, но точно то, что они постоянно вдохновляют и побуждают украинского президента продолжать войну,

– отметил министр.

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Недавно Будапешт выступил против открытия первого кластера переговоров между Украиной и ЕС, требуя от Киева дополнительных гарантий защиты прав национальных меньшинств.

Страна использовала принцип единодушия решений в Европейском Союзе для блокирования дальнейшего продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС.

Обратите внимание! Эта позиция Венгрии может заблокировать начало переговоров по этому кластеру в апреле, особенно после того, как Венгрия оказалась единственной страной, выступившей против принятия письма с условиями, предложенных Польшей.