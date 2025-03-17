Об этом пишет Politico со ссылкой на слова двух анонимных высокопоставленных чиновников, передает 24 Канал. Американский госсекретарь якобы позвонил венгерскому министру иностранных дел Петеру Сийярто и убедил политика не подрывать санкционные механизмы ЕС.

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Как Рубио мог повлиять на Венгрию

По словам неназванных дипломатов, именно Рубио помог убедить Будапешт отступить от намерений заблокировать продление антироссийских санкций. Это гарантировало замораживание российских активов и сохранение торгового эмбарго.

Интересно, что министерство иностранных дел Венгрии не ответило на запрос о комментарии по этому поводу.

Хотя президент США сначала неожиданно пригрозил Москве новыми ограничениями, он может изменить свою тактику в любой момент, предложив ослабить санкции против России, считают в Politico.

Если это произойдет, ЕС потеряет важный рычаг в своих усилиях обуздать венгров. Учитывая то, что блок требует единогласия для введения или продления санкций, это может стать проблемой,

– написали в издании.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что в случае отказа Владимира Путина от 30-дневного перемирия США могут усилить давление на агрессора через дипломатические меры, в частности санкции.