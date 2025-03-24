"Газпром" потерял много запасов валюты на счетах

Компания начала год с 77,37 миллиардов рублей на валютных счетах, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Однако до конца года российский "Газпром" имел лишь 1,37 миллиарда. В пересчете по курсу ЦБ валютная "подушка безопасности" компании, привыкшей позиционировать себя как "национальное достояние", сократилась с 862 миллиона долларов до 13,5 миллиона долларов, то есть на 98,5%.

В частности общий объем денежных резервов "Газпрома", включая рубли и расчетные счета, уменьшился за год на 17% - с 321,5 до 267,1 миллиарда рублей. Доля валюты в них упала с 24% до 0,4%.

Отчетность по РСБУ, опубликована 17 марта, охватывает только главную компанию группы "Газпром" и ее основной газовый бизнес, без учета дочерних предприятий, в частности нефтяных активов, СПГ и энергетики,

- пишут росСМИ.

Обратите внимание! На главный офис приходится около трети всех денежных резервов компании, которые на 30 сентября составляли 933 миллиардов рублей. Но валютную структуру совокупной "денежной подушки" компания не раскрывает.

Что ожидает "Газпром" в будущем

Согласно отчету по РСБУ, в прошлом году головная компания "Газпрома" получила 1 триллион рублей чистого убытка и 192 миллиардов рублей убытка от продаж. Экспорт в Европу, по данным Reuters, составил 32 миллиардов кубометров и вырос всего на 4 миллиарда кубов по сравнению с 2023 годом.

Какие сейчас действия компании? Экспортный крах после неудачной попытки заморозить Европу и убытки заставляют компании урезать расходы. По словам источников Reuters, близких к компании, "Газпром" уволил почти всех сотрудников некогда ключевого экспортного подразделения. Там остались работать лишь несколько десятков человек, которые преимущественно занимаются судебными спорами с бывшими европейскими клиентами, которые подали иски к "Газпрому" на более чем 18 миллиардов евро.

Попытка Владимира Путина договориться с Китаем о новом газовом контракте и строительстве трубопровода "Сила Сибири-2" завершилась провалом. А с 1 января 2025 года "Газпром" потеряла транзитный маршрут в ЕС через Украину.

Интересно! Это приведет к дальнейшему снижению экспорта в Турцию и ЕС, то есть с 50 миллиардов кубометров в прошлом году до 40 миллиардов в 2025–2027 годах.