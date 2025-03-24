"Газпром" втратив багато запасів валюти на рахунках

Компанія розпочала рік із 77,37 мільярда рублів на валютних рахунках, пише 24 Канал з посиланням російські ЗМІ.

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Однак до кінця року російський "Газпром" мав лише 1,37 мільярда. У перерахунку за курсом ЦБ валютна "подушка безпеки" компанії, яка звикла позиціювати себе як "національне надбання", скоротилася з 862 мільйони доларів до 13,5 мільйона доларів, тобто на 98,5%.

Зокрема загальний обсяг грошових резервів "Газпрому", включаючи рублі та розрахункові рахунки, зменшився за рік на 17% — з 321,5 до 267,1 мільярда рублів. Частка валюти в них упала з 24% до 0,4%.

Звітність за РСБО, опублікована 17 березня, охоплює лише головну компанію групи "Газпром" і її основний газовий бізнес, без урахування дочірніх підприємств, зокрема нафтових активів, СПГ і енергетики,

— пишуть росЗМІ.

Зверніть увагу! На головний офіс припадає близько третини всіх грошових резервів компанії, які на 30 вересня становили 933 мільярдів рублів. Але валютну структуру сукупної "грошової подушки" компанія не розкриває.

Що очікує "Газпром" у майбутньому

Згідно зі звітом за РСБО, минулого року головна компанія "Газпрому" отримала 1 трильйон рублів чистого збитку і 192 мільярдів рублів збитку від продажів. Експорт до Європи, за даними Reuters, склав 32 мільярдів кубометрів і виріс лише на 4 мільярди кубів порівняно з 2023 роком.

Які наразі дії компанії? Експортний крах після невдалої спроби заморозити Європу та збитки змушують компанії урізати витрати. За словами джерел Reuters, близьких до компанії, "Газпром" звільнив майже всіх співробітників колись ключового експортного підрозділу. Там залишилися працювати лише кілька десятків осіб, які переважно займаються судовими спорами з колишніми європейськими клієнтами, які подали позови до "Газпрому" на понад 18 мільярдів євро.

Спроба Володимира Путіна домовитися з Китаєм про новий газовий контракт і будівництво трубопроводу "Сила Сибіру-2" завершилася провалом. А з 1 січня 2025 року "Газпром" втратила транзитний маршрут до ЄС через Україну.

Цікаво! Це призведе до подальшого зниження експорту до Туреччини та ЄС, тобто з 50 мільярдів кубометрів торік до 40 мільярдів у 2025–2027 роках.