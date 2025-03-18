Почему "Газпром" несет миллиардные убытки

Российская компания "Газпром" завершила 2024 год с чистым убытком в размере 1,07 триллиона рублей (около 12,89 миллиарда долларов США), передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По информации агентства, убытки стали результатом снижения рыночной стоимости акций "Газпром нефти", нефтяного подразделения компании "Газпром". К тому же в 2023 году "Газпром" также потерпел рекордный чистый убыток в размере 6,1 миллиарда долларов США, став самой убыточной компанией России.

Как прекращение поставок российского газа отразилось на "Газпроме"

"Газпром" продал австрийские и итальянские подразделения компании EGH Gulf из Дубая, в частности Centrex Europe Energy & Gas AG и Centrex Italia. Продажа состоялась в начале 2025 года, согласно документам в австрийском корпоративном реестре.

Эта продажа стала результатом прекращения поставок российского газа через Украину и арбитражного решения, которое обязало "Газпром" выплатить OMV 233 миллиона евро, что привело к расторжению долгосрочного соглашения с компанией.