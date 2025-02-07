Газпром продал инвесторам подразделения в Италии и Австрии

Так EGH Gulf приобрела венскую компанию Centrex Europe Energy & Gas AG, включая ее итальянское подразделение, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Арбитраж снова не на стороне "Газпрома": российский монополист должен заплатить миллионы

Продажа состоялась в январе, согласно документам в австрийском корпоративном реестре. В частности Centrex Italia также объявила о смене владельца в заявлении на своем вебсайте в прошлом месяце. В нем говорится о том, что новый акционер "поддерживается командой опытных профессионалов с десятилетиями опыта".

Эта сделка состоялась после прекращения поставок российского газа через Украину и арбитражного решения, которое обязало "Газпром" выплатить государственной энергетической компании Австрии OMV 233 миллиона евро компенсации за нерегулярные поставки через Германию,

– пишут в материале.

В то же время OMV заявила, что обеспечит выполнение этого решения, удерживая платежи "Газпрома" по долгосрочному газовому контракту. В ответ российская компания остановила поставки газа для компании.

После этого OMV разорвала долгосрочное соглашение с "Газпромом". В Bloomberg же отметили, что это решение позволяет Австрии уменьшить зависимость от российского газа.

Обратите внимание! "Газпром", Centrex и EGH Gulf еще не комментировали ситуацию.