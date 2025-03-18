Что известно о российской атаке на НПЗ
AES Group указывает, что в целом предприятие атаковали 20 беспилотников, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".
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Обратите внимание! В целом атака на НПЗ в Мерефе длилась около 2 часов.
Стоит заметить, что с февраля 2022 года это уже четвертая такая на указанный завод. До последнего "нападения" предприятие уже работало только на минимальную мощность – примерно 10%. Сейчас же компания заявляет о полном уничтожении завода.
Фактически, речь идет о начале процедуры банкротства. Четвертая атака оказалась смертельной для предприятия,
– сообщает AES Group.
Заметьте! Как отметили представители компании, сейчас им остается надеяться только на международные суды, однако в общем они не рассчитывают на эту инстанцию "в нынешней геополитической ситуации шансы на справедливость невелики".