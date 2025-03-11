Такие удары, обычно, наносят по производственным мощностям, то есть по учреждениям, которые перерабатывают нефть. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, добавив, что также целями могут быть склады нефтепродуктов.

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Какие последствия от ударов

В результате атаки будет несколько результатов. Первый эффект моментальный и он заключается в том, что запасы Московского завода уничтожены, соответственно россиянам надо переключаться на другие источники топлива. Вряд ли они расположены рядом, потому что это довольно сложный логистический процесс.

Долговременный эффект зависит от того, насколько серьезно были поражены производственные мощности. Он может длиться даже до нескольких лет, потому что переработка нефти – высокотехнологичный процесс,

– объяснил Павел Нарожный.

Нефть, природный газ хранятся под высоким давлением, температуре. После взрыва все это нужно восстанавливать очень долго, даже если уже есть все детали для ремонта.

Относительно военной логистики, то там нужен дизель. Он необходим для перевозки боеприпасов, техники, основного состава. Около 70% военных перевозок происходит на грузовиках, для которых нужно дизтопливо.

Почему Россия не может противодействовать дронам

Уже третий год подряд украинские атаки довольно успешны. Одна из причин в том, что дроны – это относительно небольшие цели. Они летят на малой высоте, а такие системы как С-300, С-400 не являются против них эффективными. Например, С-300 может не увидеть дрон, потому что рассчитан на более быстрые цели большего размера, например, крылатые ракеты или самолеты.

В составе С-400 есть специальный радар для обнаружения небольших целей. Но даже если их обнаруживают, то для сбивания надо использовать ракету стоимостью несколько миллионов долларов. Это неэффективно.

В Украине эти дроны сбивает большое количеством мобильных огневых групп. На их джипа установлен пулемет, автоматизированная пушка, или системы, которые передают нам союзники. Их радары могут с нескольких выстрелов сбивать цели,

– подчеркнул военный эксперт.

Большинство российских систем ПВО стоят не размещены в России, а на временно оккупированных территориях Украины. К тому же, Россия очень большая по площади, поэтому закрыть все объекты практически невозможно.

Как повлияла остановка разведданных от США

"Было много шума, что после того, как американцы перестали предоставлять разведывательную информацию, мы якобы не можем наносить дальнобойные удары. Как показывает практика – можем", – подчеркнул Нарожный.

Причина в том, что такие цели как НПЗ – стационарные. Они никуда не двигаются, их геолокацию можно определить. Например, агент сделает фотографии, где стоят запасы ПВО или где размещены воинские части. Тогда Украина может просчитать маршрут дрона так, чтобы он облетал эти места и направлялся к цели.

Поэтому, скорее всего, удары продолжатся. Россияне сообщали, что 11 марта на них летело более 300 дронов. Это свидетельствует о том, что Украина может одновременно запускать такое большое количество и наносить удары по российской территории.