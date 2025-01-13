Газпром готовит масштабные сокращения

Соответствующая инициатива изложена в письме заместителя председателя правления Елены Илюхиной к председателю правления Алексея Миллера, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В документе отмечается, что за десятилетие количество сотрудников центрального аппарата значительно выросло, а расходы на заработные платы составляют 50 миллиардов рублей (490,6 миллиона долларов) ежемесячно.

Илюхина подчеркивает, что для эффективного выполнения задач Газпрома нужно уменьшить бюрократию, избежать дублирования функций и сократить расходы на соцвыплаты и зарплаты.

Интересно! В дочерних структурах Газпрома почти нет вакансий, что может усложнить перевод работников из главного офиса.

Убытки компании

Представитель Газпрома Сергей Куприянов подтвердил подлинность письма о сокращении персонала

Газпром получил рекордный убыток в 2023 году, крупнейшего с момента основания в 1990 году. Добыча газа упала до минимального уровня – 404 миллиардов кубометров.

Интересно! Ожидается дальнейшее сокращение поставок в Европу и Турцию: в 2025 году прогнозируется объем 45 миллиардов кубометров против 50 миллиардов в 2024 году.

После прекращения транзита через Украину в 2025 году единственным маршрутом поставки газа в ЕС останется "Турецкий поток". Однако объемы экспорта в Европу уже сократились более чем на 80% по сравнению с 2021 годом.

К слову! В 2024 году Газпром экспортировал только 32 миллиарда кубометров газа – уровень, близок к показателям 1970-х годов.