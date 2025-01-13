Что будет с валютным рынок в середине января

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу заметил, что эти факторы могут давить на спрос.

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По словам банкира, регулятор имеет два главных аргумента для того, чтобы сбалансировать ситуацию на валютном рынке:

увеличенная учетная ставка (13,5%);

механизм валютных интервенций.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы ожидаем, что на межбанке курсовые колебания будут более-менее ожидаемыми: речь идет о спреде, ежедневные изменения и разновекторность изменений. Собственно все, что будет происходить на рынке, не выйдет за пределы "системы" валютных изменений, косвенно образованной в контексте режима управляемой гибкости.

Как говорит Лесовой, на наличном рынке курсовые показатели будут зависеть в первую очередь от показателей межбанка, а также от уровня спроса, однако наличный рынок все равно не "отойдет" от межбанка больше чем на 40 – 50 копеек.

Можно рассчитывать, что в течение недели существенных курсовых катаклизмов не произойдет – спрос не спровоцирует курсовое "неистовство", а комбанки и обменные пункты не закроют окошко касс с надписью "наличных нет", выставив при этом ценники с неадекватными цифрами,

– замечает Лесовой.

Обратите внимание! Лесовой говорит, что официальный курс в течение недели может находиться в диапазоне 42 – 42,5 гривны за доллар.

Характеристики валютного рынка с 13 по 19 января