Что будет с валютным рынок в середине января
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу заметил, что эти факторы могут давить на спрос.
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По словам банкира, регулятор имеет два главных аргумента для того, чтобы сбалансировать ситуацию на валютном рынке:
- увеличенная учетная ставка (13,5%);
- механизм валютных интервенций.
Мы ожидаем, что на межбанке курсовые колебания будут более-менее ожидаемыми: речь идет о спреде, ежедневные изменения и разновекторность изменений. Собственно все, что будет происходить на рынке, не выйдет за пределы "системы" валютных изменений, косвенно образованной в контексте режима управляемой гибкости.
Как говорит Лесовой, на наличном рынке курсовые показатели будут зависеть в первую очередь от показателей межбанка, а также от уровня спроса, однако наличный рынок все равно не "отойдет" от межбанка больше чем на 40 – 50 копеек.
Можно рассчитывать, что в течение недели существенных курсовых катаклизмов не произойдет – спрос не спровоцирует курсовое "неистовство", а комбанки и обменные пункты не закроют окошко касс с надписью "наличных нет", выставив при этом ценники с неадекватными цифрами,
– замечает Лесовой.
Обратите внимание! Лесовой говорит, что официальный курс в течение недели может находиться в диапазоне 42 – 42,5 гривны за доллар.
Характеристики валютного рынка с 13 по 19 января
- Коридоры валютных колебаний: 42 – 42,5 гривны за доллар и 43,5 – 45 гривны за евро (на межбанке) и 42 – 42,8 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,3 – 0,5 гривны;
- Средние курсовые отклонения в течение недели будут составлять 1 – 1,5% от стартового курса недели.