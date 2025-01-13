Що буде з валютним ринок в середині січня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зауважив, що ці фактори можуть тиснути на попит.

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За словами банкіра, регулятор має два головних аргументи для того, аби збалансувати ситуацію на валютному ринку:

збільшена облікова ставка (13,5%);

механізм валютних інтервенцій.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми очікуємо, що на міжбанку курсові коливання будуть більш-менш очікуваними: йдеться про спред, щоденні зміни та різновекторність змін. Власне все, що відбуватиметься на ринку, не вийде за межі "системи" валютних змін, непрямо утвореної в контексті режиму керованої гнучкості.

Як каже Лєсовий, на готівковому ринку курсові показники залежатимуть в першу чергу від показників міжбанку, а також від рівня попиту, проте готівковий ринок все одно не "відійде" від міжбанку більше ніж на 40 – 50 копійок.

Можна розраховувати, що протягом тижня суттєвих курсових катаклізмів не станеться – попит не спровокує курсове "шаленство", а комбанки і обмінні пункти не зачинять віконечко кас з написом "готівки немає", виставивши при цьому цінники з неадекватними цифрами,

– зауважує Лєсовий.

Зверніть увагу! Лєсовий каже, що офіційний курс протягом тижня може перебувати в діапазоні 42 – 42,5 гривні за долар.

Характеристики ринку з 13 по 19 січня