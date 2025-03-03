Кто получит такую доплату к пенсии

Доплату по возрасту смогут получить пенсионеры старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой ПФУ.

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Также для получения этой доплаты лицо должно:

иметь общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны (с учетом всех надбавок и доплат);

получать пенсию по возрасту.

Эта доплата назначается автоматически, она добавляется к основному размеру пенсии.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней,

– говорится в сообщении ПФУ.

Какой размер доплаты по возрасту сейчас

Размер этой доплаты зависит от возраста лица: