Хто отримає таку доплату до пенсії
Доплату за віком зможуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.
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Також для отримання цієї доплати особа має:
- мати загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні (з урахуванням усіх надбавок та доплат);
- отримувати пенсію за віком.
Ця доплата призначається автоматично, вона додається до основного розміру пенсії.
Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,
– йдеться в повідомленні ПФУ.
Який розмір доплати за віком зараз
Розмір цієї доплати залежить від віку особи:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату за віком 300 гривень;
- особи від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- старше 80 років – 570 гривень.