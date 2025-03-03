Скільки Росія витрачає на війну

За майже 2 роки Росія витратила понад 200 мільярдів доларів на війну проти України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони США.

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Ллойд Остін Колишній голова Пентагону Росія заплатила приголомшливу ціну за безглуздість Путіна. З лютого 2022 року Росія зазнала щонайменше 700 000 жертв. Вона втратила понад 200 мільярдів доларів. А російські втрати лише за перший рік обраної Путіним війни, схоже, більші, ніж втрати Москви в усіх її конфліктах, починаючи з Другої світової війни, разом узятих.

Зверніть увагу! Американський економіст Андерс Аслунд вважає, що в кінці 2024 року витрати Кремля на війну сягнули максимуму. Загалом вони склали 10% від ВВП країни, повідомляє "Голос Америки".

Як змінились основні економічні показники Росії за час війни

ВВП

Дані Національного інституту стратегічних досліджень показують, що прогнози темпів зростання реального ВВП у Росії сильно відрізняються:

Центробанк Росії очікує, що у 2026 році реальний ВВП зросте на орієнтовно 2%;

МВФ – 1,2%;

Світовий банк – 1,1%.

Зауважте! Інститут прогнозує, що темпи економічного зростання в Росії з часом лише сповільнюватимуться.

Інфляція

Центробанк Росії прогнозував, ще у жовтні 2024 року інфляцію до кінця минулого року – 8 – 8,5%. Однак, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу заявив, що справжня цифра може бути набагато вища. За його словами, якщо орієнтуватись на дані споживчого кошика росіян, реальна інфляція в Росії, імовірно, склала 18 – 19%.

Цікаво! Деякі експерти припускають, що реальна інфляція торік в Росії може сягати 30 – 35%. Своєю чергою, російський Центробанк прогнозує вагоме зниження цього показника. Російський регулятор очікує за підсумками цього року інфляцію 4,5 – 5%.

Ключова ставка

Зараз ключова ставка в Росії – 21%. До такого рівня регулятор підвищив цей показник у листопаді 2024 року.

У коментарі 24 Каналу економіст Ярослав Жаліло зауважив, що таке зростання ключової ставки свідчить про рівень інфляції у Росії в майбутньому.

Ярослав Жаліло Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Той факт, що вони підняли до такого рівня ставку, означає, що на такому приблизно рівні вони й оцінюють інфляційний потенціал. По суті, ця ставка визначає не постфактум інфляцію, а є певним прогнозом інфляції на майбутнє.

Чи збільшився дефіцит російського бюджету

Експерт Олег Гетман розповів 24 Каналу, що за 3 роки повномасштабно війни, російський бюджетний дефіцит сягнув майже 10 трильйонів рублів.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи У 2022 та 2023 роках дефіцит склав по 3 трильйона на рік. А у 2024 році – 3,7 трильйона рублів.

Зверніть увагу! Навіть офіційні російські відомства, такі як Мінфін, визнають, що дефіцит російського бюджету сягнув рекордного рівня. За його даними, за 2024 рік це значення сягнуло – 3 трильйони рублів.