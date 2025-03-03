Сколько Россия тратит на войну

За почти 2 года Россия потратила более 200 миллиардов долларов на войну против Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны США.

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Ллойд Остин Бывший глава Пентагона Россия заплатила ошеломляющую цену за глупость Путина. С февраля 2022 года Россия понесла по меньшей мере 700 000 жертв. Она потеряла более 200 миллиардов долларов. А российские потери только за первый год выбранной Путиным войны, похоже, больше, чем потери Москвы во всех ее конфликтах, начиная со Второй мировой войны, вместе взятых.

Обратите внимание! Американский экономист Андерс Аслунд считает, что в конце 2024 года расходы Кремля на войну достигли максимума. В целом они составили 10% от ВВП страны, сообщает "Голос Америки".

Как изменились основные экономические показатели России за время войны

ВВП

Данные Национального института стратегических исследований показывают, что прогнозы темпов роста реального ВВП в России сильно отличаются:

Центробанк России ожидает, что в 2026 году реальный ВВП вырастет на ориентировочно 2%;

МВФ – 1,2%;

Всемирный банк – 1,1%.

Заметьте! Институт прогнозирует, что темпы экономического роста в России со временем будут только замедляться.

Инфляция

Центробанк России прогнозировал, еще в октябре 2024 года уровень инфляции к концу прошлого года – 8 – 8,5%. Однако исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу заявил, что настоящая цифра может быть гораздо выше. По его словам, если ориентироваться на данные потребительской корзины россиян, реальная инфляция в России, вероятно, составила 18 – 19%.

Интересно! Некоторые эксперты предполагают, что реальная инфляция в прошлом году в России может достигать 30 – 35%. В свою очередь, российский Центробанк прогнозирует весомое снижение этого показателя. Российский регулятор ожидает по итогам этого года инфляцию 4,5 – 5%.

Ключевая ставка

Сейчас ключевая ставка в России – 21%. До такого уровня регулятор повысил этот показатель в ноябре 2024 года.

В комментарии 24 Каналу экономист Ярослав Жалило отметил, что такой рост ключевой ставки свидетельствует об уровне инфляции в России в будущем.

Ярослав Жалило Заместитель директора Национального института стратегических исследований Тот факт, что они подняли до такого уровня ставку, означает, что на таком примерно уровне они и оценивают инфляционный потенциал. По сути, эта ставка определяет не постфактум инфляцию, а является определенным прогнозом инфляции на будущее.

Увеличился ли дефицит российского бюджета

Эксперт Олег Гетман рассказал 24 Каналу, что за 3 года полномасштабной войны, российский бюджетный дефицит достиг почти 10 триллионов рублей.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы В 2022 и 2023 годах дефицит составил по 3 триллиона в год. А в 2024 году – 3,7 триллиона рублей.

Обратите внимание! Даже официальные российские ведомства, такие как Минфин, признают, что дефицит российского бюджета достиг рекордного уровня. По его данным, за 2024 год это значение достигло – 3 триллиона рублей.