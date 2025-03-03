Инфляция продолжает расти

По состоянию на 2024 год, рост ВВП Украины оценивался в 3,5%. Однако в 2025 году его рост может замедлиться до 2-3% из-за постоянных враждебных атак, нехватки рабочей силы и значительных повреждений в энергетической системе, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз МВФ.

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При этом продолжают расти показатели инфляции, достигнув 12,9% в годовом измерении в январе. Такая ситуация вызвала повышение учетной ставки НБУ в размере 150 базисных пунктов.

Заметьте! Инфляция обусловлена прежде всего несколькими аспектами: ростом цен на продукты питания и оплату труда.

Стоит ли ожидать улучшений в экономике в скором времени

Внешняя финансовая поддержка значительно повлияла на Международные резервы Украины. В январе 2025 года они равнялись 43 миллиардам долларов.

Но несмотря на это украинская экономика остается в нестабильном состоянии из-за ряда неопределенных вопросов: мира и восстановления страны в будущем.