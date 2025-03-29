Яка пенсія вигідніша за віком чи по інвалідності

Пенсіонер може самостійно обрати, яку пенсію він буде отримувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Яке співвідношення виплат за інвалідністю та за віком зараз:

люди, які мають інвалідність I групи мають отримувати 100% пенсії за віком;

інвалідність II групи – 90%;

інвалідність III групи – 50%.

Відповідно, виплати для осіб з I та II групою інвалідністю можуть бути вигіднішими за вікові. Тим, хто має III групу інвалідності все ж варто звернути увагу на пенсію за віком.

Якщо пенсіонер продовжував працювати та набув не менш як 24 місяці страхового стажу та вперше переходить з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком, застосовуються правила обчислення розміру пенсії як для нового призначення пенсії,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

До того ж варто враховувати і вік особи. Оскільки, якщо інвалідність встановлено в молодому віці, розмір доданого стажу є достатньо великим. Тобто, переходити на пенсію за віком може бути невигідно.