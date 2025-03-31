Почему пенсионерам нужно успеть подать заявление

Если заявление на назначение пенсии подать в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста, выплаты назначат со следующего дня после этой даты, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Таким образом, если вы подадите заявление до конца трехмесячного срока после достижения 60 лет, ваша пенсия будет назначена со следующего дня после дня рождения,

– добавили в ПФУ.

Соответственно, если заявление подать позже чем через три месяца после достижения пенсионного возраста, выплаты назначат только со дня обращения, что может привести к потере части пенсии.

Например! Если лицо празднует свое 60-летие 25 марта, документы нужно подать до 25 июня. В таком случае пенсия будет начисляться с 26 марта. Если же документы подадут 27 июня, выплаты начнутся только с этой даты, и пенсию за предыдущие три месяца не начислят.

Стоит учитывать, что днем подачи заявления считается дата, когда орган ПФУ получает все необходимые документы. То есть важно подать не только заявление, но и полный пакет документов для назначения пенсии.

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию

Согласно пенсионной реформе 2011 года, с 2028 года для назначения пенсии нужно будет 35 лет страхового стажа. В 2025 году, чтобы получить пенсию, нужно иметь: